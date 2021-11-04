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На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар в мастерской по росписи икон

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к тушению привлекли 55 человек и 13 единиц техники

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры, сотрудники столичных спасательных служб привлечены к ликвидации последствий происшествия. Об этом в четверг сообщили в Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 13:45 (14:45 мск) в Печерском районе Киева на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон, с распространением на кровлю. Площадь возгорания уточняется. Разведка продолжается", - говорится в сообщении на странице спасательного ведомства в Facebook.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 13 единиц техники, уточняется в сообщении.

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