На севере Франции поезд сбил группу мигрантов

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Пригородная электричка TER сбила во французском городе Кале группу мигрантов, в результате инцидента один человек погиб. Об этом сообщил в четверг в Twitter вице-президент Совета региона О-де-Франс Франк Дерен, отвечающий за развитие транспортной инфраструктуры.

По его информации, инцидент произошел около 18:30 по местному времени (20:30 мск) на участке железной дороги, проходящей через квартал Бо Маре. "В результате трагического инцидента с поездом, который курсирует между Дюнкерком и Кале, один человек погиб, еще один получил серьезные травмы, двое других также пострадали, но их жизни опасность не угрожает", - отметил Дерен, добавив, что все мигранты являются выходами из Эритреи.

Вице-президент Совета региона рассказал, что "мигранты шли по железной дороге под проливным дождем, из-за отсутствия освещения они не увидели приближающийся поезд". В электричке находилось 17 пассажиров.

В результате инцидента движение поездов между Дюнкерком и Кале было прервано. Его восстановление ожидается в пятницу утром.