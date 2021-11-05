Женщина и ребенок погибли в ДТП с "Камазом" в Калмыкии

ЭЛИСТА, 4 ноября. /ТАСС/. Водитель автомашины Opel и ее несовершеннолетний пассажир погибли при столкновении с "Камазом" на 44-м км автодороги Яшкуль - Комсомольский в Калмыкии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-служба МВД по республике. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Калмыкии.

"В 20:20 мск на территории Черноземельского района на 44-м км автодороги Яшкуль - Комсомольский произошло столкновение грузового транспортного средства "Камаз" и автомашины Opel". В результате ДТП несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, женщина-водитель с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение. Врачам не удалось ее спасти", - сказали в пресс-службе МВД по республике.

На место ДТП выезжало руководство прокуратуры Черноземельского района. Следственное отделение межмуниципального отдела МВД России "Лаганский" по факту аварии возбудило уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль.