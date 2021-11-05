После ДТП перекрыли шоссе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная автотрасса М-7 перекрыта на 525-м км в обоих направлениях в Лысковском районе Нижегородской области, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород в пятницу.

"5 ноября в 6:00 мск на 525-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" возле села Варганы Лысковского района Нижегородской области произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись легковой и грузовой автомобили. Движение перекрыто в оба направления. Обстоятельства происшествия уточняются. Дорожные службы ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП", - сказано в сообщении.

По данным ГУ МВД по Нижегородской области, ДТП произошло с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей, принимаются меры для восстановления движения. "В районе ДТП сотрудниками ГИБДД организовано реверсное движение, а также объездные пути. Приняты меры к эвакуации пострадавшего автотранспорта. Просим водителей транспортных средств учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов пути", - сообщила пресс-служба ведомства.