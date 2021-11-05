Движение по трассе М-7 в Нижегородской области восстановлено после ДТП

ТАСС, 5 ноября. Движение на трассе М-7 в Лысковском районе Нижегородской области восстановлено после ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

"С 11:25 5 ноября движение автотранспорта на 525-м км М-7 "Волга" восстановлено в штатном режиме. Напомним, около 06:00 на участке возле села Варганы Лысковского района Нижегородской области произошло ДТП. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Движение по участку было временно перекрыто. В 08:40 транспорт запустили в реверсивном режиме", - сказано в сообщении.

Поврежденные автомобили были убраны с проезжей части после завершения следственных мероприятий, для этого задействовали две единицы спецтехники и четверых рабочих. При этом ликвидация последствий аварии продолжается, добавили в пресс-службе.

По данным ГУ МВД по региону, в результате ДТП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.