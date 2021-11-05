В ДТП в Ульяновской области погиб один человек

ТАСС, 5 ноября. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком в Ульяновской области. Четверо его пассажиров, среди которых ребенок 2018 года рождения, пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"5 ноября, около 07:40 мск, между селами Старая и Новая Сахча Мелекесского района Ульяновской области произошло столкновение двух автомашин: Toyota и Volvo. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузным автомобилем Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota 1987 года рождения от полученных травм скончался, еще четверо пассажиров иномарки среди которых малолетний ребенок 2018 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.