В Смоленской области проверяют информацию о выбросах загрязняющих веществ в Днепр

ТАСС, 5 ноября. Прокуратура по Смоленской области проверяет информацию о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр, на поверхности которой образовалась обильная пена на протяжении десятков метров, сообщается в релизе в пятницу пресс-службы региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Смоленской области организована проверка на основании публикаций в средствах массовой информации о выбросах загрязняющих веществ в реку Днепр в районе улицы Мало-Краснофлотской в Смоленске", - говорится в сообщении.

В пятницу в интернете стала распространяться информация о том, что в Смоленске в Днепре из-за сброса загрязняющих веществ образовалась обильная пена, местные жители сняли на видео пену высотой пять-шесть см на протяжении нескольких десятков метров вдоль реки. Как уточняется в сообщении пресс-службы, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.