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Пожар на рынке в городе Сасово под Рязанью полностью ликвидировали

Информации о пострадавших нет

ТАСС, 5 ноября. Пожарные полностью ликвидировали возгорание площади 200 кв. метров на рынке в городе Сасово Рязанской области, сообщил ТАСС в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 19:31 мск [объявлена] полная ликвидация", - сообщил он.

По его данным, пожар на рынке в Сасово был обнаружен в 08:28 мск пятницы, наблюдалось сильное задымление в одном из павильонов, для поиска очага возгорания привлекали два звена пожарных. Огонь локализовали в 13:55 мск, открытое горение ликвидировали в 18:08 мск. К ликвидации пожара привлекались 20 человек, пять единиц техники, информации о пострадавших нет.

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РоссияРязанская область
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