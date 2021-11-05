Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-211240 и Hyundai Elantra произошло в пятницу на автодороге между станицами Тацинской и Милютинской в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок, один пострадал, сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 15:30 мск на 14-м километре автодороги Тацинская - Милютинская. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211240, двигаясь со стороны станицы Милютинской, выехал на правую обочину и допустил занос, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra.

"В результате ДТП водитель [автомобиля] Hyundai получил травму, водитель ВАЗа и его пассажир - 12-летний мальчик - скончались на месте", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в отделе пропаганды.