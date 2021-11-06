Уголовное дело возбудили после ранения полицейского в поезде Москва - Адлер

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как пассажир поезда Москва - Адлер ранил из оружия полицейского и выстрелил в сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

"По данному факту следователями СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ночью 6 ноября мужчина 1977 года рождения, следовавший в поезде Москва - Адлер, стал совершать в вагоне противоправные действия. Во время остановки на железнодорожном вокзале в Туле сотрудники линейного отдела полиции попытались пресечь его действия, и мужчина выстрелил в полицейского из травматического оружия. "Также он произвел выстрел в прибывшего на место происшествия одного из сотрудников СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования) управления Росгвардии", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажир поезда Москва - Адлер из оружия ранил в руку полицейского, который пытался уговорить его открыть купе, где тот закрылся. После произошедшего сотрудники полиции оцепили вагон. Пассажиры были эвакуированы на безопасное расстояние, пострадавших среди них в ходе происшествия нет. На данный момент мужчина задержан, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и изъято оружие, из которого производились выстрелы.