Металлическая конструкция обрушилась в шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Обрушение металлической конструкции произошло в подземной выработке угольной шахты в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области во время монтажа оборудования, погиб 36-летний работник предприятия. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщается в субботу на официальном сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что в конвейерном штреке одного из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района производились работы по монтажу оборудования, произошло обрушение металлической конструкции, элементом которой был травмирован 36-летний начальник участка. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, горноспасатели подняли его тело на поверхность", - говорится в сообщении.

Какой угольной компании принадлежит предприятие, не уточняется. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.