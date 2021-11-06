В отношении угрожавшего терактом в школе на Чукотке подростка возбудили дело

ТАСС, 6 ноября. Уголовное дело возбудили в Чукотском автономном округе в отношении 17-летнего подростка, опубликовавшего фото оружия и сообщение о планах совершить теракт в учебном заведении. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Анадырским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя окружной столицы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 13 октября в Анадыре 17-летний подозреваемый из хулиганских побуждений опубликовал в статусе в WhatsApp фотографию оружия с коротким заведомо ложным сообщением о планируемом совершении теракта в учебном заведении.