В ДТП под Севастополем погибли два человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Водитель и пассажир погибли при столкновении легкового автомобиля, в котором они находились, в грузовик, припаркованный у обочины трассы под Севастополем, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального УМВД.

"6 ноября, примерно в 17:45, на автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Lanos, по не установленным пока причинам совершил наезд на припаркованный на обочине справа грузовой автомобиль "Камаз" с включенной аварийной сигнализацией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителя грузовика в момент аварии в кабине не было. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. "На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС, движение частично закрыто. По факту ДТП начата проверка, все обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в полиции.