В Волгограде задержаны водители свадебного кортежа, стрелявшие в воздух

ВОЛГОГРАД, 6, ноября. /ТАСС/. Полиция в Волгограде задержала двух водителей свадебного кортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения, а также произвели несколько выстрелов в воздух из сигнального пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Полицейские провели проверку и задержали нарушителей общественного порядка. Сотрудники полиции провели проверку по факту видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей. На видео запечатлены два автомобиля, водители которых грубо нарушают правила дорожного движения на автодороге в г. Волжском, при этом пассажир одного из них во время движения передает водителю второй машины предмет, похожий на пистолет", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий участники установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались местные жители в возрасте 20 лет и 21 года.

"Установлено, что оба они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет", - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что молодые люди сознались в содеянном и пояснили, что таким образом хотели привлечь внимание окружающих к свадебному кортежу. В данный момент в отношении молодых людей проводится проверка, кроме того, они привлечены к ответственности за нарушения правил безопасности дорожного движения, за езду по встречной полосе и за управление автомобилем без прав.