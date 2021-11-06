Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме во Владимирской области

ТАСС, 6 ноября. Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в пятиэтажном доме в районе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Пожар ликвидирован, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Владимирской области.

"Из здания по автолестнице было спасено четыре человека. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший - мужчина 1940 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в общежитии, расположенном в доме № 2 в поселке при станции Вековка, поступило в субботу в 16:31 мск. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в комнате на втором этаже. Пожарные не дали огню распространиться на соседние жилые помещения и ликвидировали горение на площади 24 кв. м. На данный момент причина возгорания устанавливается.