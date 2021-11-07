Власти Колумбии сообщили о задержании организатора покушения на президента страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Колумбии задержали бывшего члена распущенной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) по прозвищу Аурелио, подозреваемого в организации покушения на президента страны Ивана Дуке. Об этом сообщил в субботу министр национальной обороны Диего Молано.

"Аурелио, ответственный за покушение на президента республики и нападение на 30-ю бригаду в Норте-де-Сантандер, был пойман благодаря операции, которую провела наша армия совместно с ВВС и полицией", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

По словам Молано, Аурелио является правой рукой главаря одной из группировок, вышедших из РВСК, Хавьера Велоса Гарсии по кличке Джон Мечас, которого власти Колумбии объявили в международный розыск. По их версии, он отдал приказ о покушении.

В середине июня неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы в Кукуте. В результате взрывов 44 человека получили ранения. После этого 25 июня неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились Дуке, министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал.

Позже колумбийское руководство сообщило о задержании 10 подозреваемых в организации покушения. Среди задержанных было несколько бывших военных, которые, по версии властей, могут быть причастны к деятельности бывшей леворадикальной группировки РВСК, а также члены этой организации, отвергающие мирное соглашение с правительством от 2016 года.