{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Премьер Ирака сообщил, что не пострадал в результате атаки БПЛА его резиденции в Багдаде

Мустафа аль-Казыми также призвал всех к спокойствию и сдержанности

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил, что не пострадал в результате атаки заминированным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) его резиденции в Багдаде.

"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал он в воскресенье в своем Twitter.

Ранее о нападении на резиденцию премьера сообщил телеканал Al Arabiya. Силы безопасности Ирака подтвердили эту информацию, отметив в своем заявлении, что "покушение на аль-Казыми с помощью заминированного беспилотника, который поразил его резиденцию в "зеленой зоне" в Багдаде, провалилось, премьер не пострадал".

Теги
ИракКазыми, Мустафа, аль
Лесные пожары в России
За сутки в регионах РФ ликвидировали лесные пожары на площади более 1,8 тыс. га
Продолжается тушение возгораний на площади 62 га
За сутки в регионах РФ ликвидировали лесные пожары на площади более 1,8 тыс. га
Читать полностью