Вулкан Карымский на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту до 4,8 км

ТАСС, 7 ноября. Вулканологи в воскресенье днем зафиксировали на вулкане Карымском в Камчатском крае два пепловых выброса высотой до 4,8 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Высота пеплового столба составила до 4 тыс. м при высоте самого исполина - 1 469 м. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4,8 тыс. м", - рассказали в пресс-службе.

По данным управления, пепловый шлейф первого выброса распространился в северном направлении на расстояние до 110 км, второго - в северо-западном направлении на расстояние до 90 км. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота достигает почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.