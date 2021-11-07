{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вулкан Карымский на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту до 4,8 км

Сообщается о возможном незначительном выпадении пепла в населенных пунктах Мильковского района региона

ТАСС, 7 ноября. Вулканологи в воскресенье днем зафиксировали на вулкане Карымском в Камчатском крае два пепловых выброса высотой до 4,8 км. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Высота пеплового столба составила до 4 тыс. м при высоте самого исполина - 1 469 м. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4,8 тыс. м", - рассказали в пресс-службе.

По данным управления, пепловый шлейф первого выброса распространился в северном направлении на расстояние до 110 км, второго - в северо-западном направлении на расстояние до 90 км. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота достигает почти 1 500 м. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана Карымского не является туристическим маршрутом.

Теги
РоссияКамчатский край
В результате выброса метана на шахте в Казахстане погибли шесть человек
По данным МЧС республики, еще двое пострадали
Читать полностью