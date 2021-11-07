Полиция устанавливает участников массового конфликта в Домодедове

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полицейские в ходе проверки устанавливают личности участников массового конфликта с дракой в подмосковном Домодедове.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором более 20 человек устроили конфликт, а несколько из них ввязались в драку.

"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедове, - сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале. - По предварительным данным, вечером 6 ноября в городском округе Домодедово между гражданами произошел конфликт. Полицейскими устанавливаются личности участников инцидента".