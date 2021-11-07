Мужчина выстрелил в подростка в спортзале в Красноярске

ТАСС, 7 ноября. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту травмирования подростка, в которого накануне вечером в спортивном зале выстрелил из травматического пистолета мужчина. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"В спортивном зале в Кировском районе Красноярска в результате произошедшего конфликта 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка. В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, оценены работа органов и учреждений системы профилактики, обеспечение безопасности при проведении спортивного мероприятия, а также правомерность выдачи мужчине разрешения на оружие", - говорится в сообщении.

Что стало поводом для конфликта, официально не уточняется. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю ТАСС пояснили, что полицейские проводят собственную проверку по факту инцидента. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

"Из медучреждения подросток был отпущен, так как в госпитализации не нуждался. Все участники конфликта опрошены, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в пресс-службе краевого главка МВД.