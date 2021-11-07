Семь участников массовой драки в Подмосковье задержаны

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала семерых участников массового конфликта с дракой в Домодедове, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Дознавателем по факту драки, произошедшей 6 ноября в Домодедове, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте", - сообщили в полиции.

По предварительным данным, конфликт между группой граждан произошел на бытовой почве из-за словесной перепалки. Полицейские продолжают устанавливать остальных участников инцидента.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором более 20 человек устроили конфликт, а несколько из них ввязались в драку.