Прокуратура проверит приемную семью на Урале, где, предположительно, голодали дети

ТАСС, 7 ноября. Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ об уходе ребенка из приемной семьи в городе Среднеуральске Свердловской области, в частности, из-за того, что родители ненадлежащим образом заботятся о детях, оставляя их голодными. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка проводится на основании информации СМИ, которые сообщили, что ребенок ушел из приемной семьи, так как родители ненадлежащим образом заботились о нем и других детях. Дети в этой приемной семье голодали. Кроме того, приемные родители не покупали им одежду и обувь, а также оставляют их одних на несколько дней.

По данным пресс-службы, прокуратура проверит эти факты, а также проверит деятельность органов опеки. Планируется опросить педагогов образовательных учреждений, в которые ходят дети. По результатам проверки могут быть приняты меры реагирования.