В Подмосковье машина сбила женщину с подростком на пешеходном переходе

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ сбил женщину с подростком на пешеходном переходе в подмосковном Ступине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В 18:15 в Ступине на улице Андропова у дома 72 водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали два пешехода - женщина и 14-летний несовершеннолетний", - сообщили в полиции.

Женщине была оказана помощь на месте, а подросток госпитализирован. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.