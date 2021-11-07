В Нижегородской области автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

ТАСС, 7 ноября. Водитель автомобиля Skoda насмерть сбил мужчину и женщину, переходивших в неположенном месте автодорогу в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 18:10 мск на 444-м километре автодороги Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород.

"Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеходы - мужчина и женщина, их личность устанавливается - получили травмы, несовместимые с жизнью", - отметили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.