Внутреннее авиасообщение Магаданской области нарушено из-за метели

ТАСС, 8 ноября. Внутренние рейсы между Магаданом и двумя поселками Ягодное и Эвенск 8 ноября отменили из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту. Самолеты до Ягодного и Эвенска должны были вылететь утром и после обеда вернуться с новыми пассажирами. Теперь информация о рейсах станет известна не раньше 08:30 следующего дня. По предварительным данным, никто в гостинице не нуждается.

Ранее спасатели объявили на 8 ноября экстренное предупреждение на территории Магаданской области из-за метели и сильного ветра. Все остальные рейсы на прилет и на вылет в аэропорту Магадана осуществляются по расписанию.

Эвенск и Ягодное - административные центра Северо-Эвенского и Ягоднинского районов в Магаданской области. Связь с ними осуществляется с помощью небольших самолетов АН-26. На территории двух районов проживает около 8 тыс. человек.