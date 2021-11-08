Подросток на кроссовере сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Подросток на кроссовере сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Ленинском районе Подмосковья. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром 16-летний юноша, двигаясь по ул. Новое шоссе в поселке Дрожжино Ленинского района на автомобиле Volkswagen Touareg, не справился с управлением и наехал на ребенка, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", - сообщает надзорное ведомство.

По факту аварии проводится прокурорская проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены в том числе обстоятельства передачи управления транспортным средством подростку.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в результате ДТП пострадал ребенок 12 лет.