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В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника отдела ГИБДД

Пострадавший находится в реанимации

КРАСНОЯРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Водитель ВАЗ-2105, не имея прав на управление автомобилем, сбил на автодороге Красноярск - Енисейск начальника Енисейского отдела ГИБДД Николая Хлескина. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"На автодороге Красноярск - Енисейск водитель 1992 года рождения, не имея права управления, на автомобиле ВАЗ-2105 не справился с управлением и совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения с последующим наездом на действующего сотрудника ОГИБДД МО МВД России "Енисейский", - сообщили в ведомстве, уточнив, что это был начальник муниципального отдела ГИБДД Николай Хлескин. Сейчас он госпитализирован в реанимацию.

Полицейский находился на проезжей части и проводил осмотр ранее произошедшего ДТП. После инцидента легковой автомобиль врезался в грузовой "Камаз" и съехал в кювет. Водитель и пассажир ВАЗ-2105 также получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Водитель освидетельствован на месте на состояние опьянения, признаков опьянения не выявлено. По факту ДТП начата доследственная проверка.

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