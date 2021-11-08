Мальчик, попавший в аварию с участием такси на Ярославском шоссе в Москве, умер в больнице

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Семилетний мальчик, попавший в воскресенье в аварию с участием такси на Ярославском шоссе в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"Мальчик сегодня скончался. Его мама находится в больнице с различными травмами. Пострадавший водитель такси также в медучреждении", - сообщает ГАИ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье утром на развязке МКАД и Ярославского шоссе, двигаясь в сторону центра, водитель автомобиля такси не справился с управлением, в результате чего въехал в металлическое ограждение проезжей части. В аварии пострадали водитель и два пассажира - женщина и 7-летний мальчик.