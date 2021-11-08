Священника из ЕАО осудили на 18 лет колонии строгого режима за растление малолетних

ТАСС, 8 ноября. Суд приговорил двух мужчин из Еврейской автономной области к длительным срокам в колонии строгого режима за растление несовершеннолетних, сообщили журналистам в прокуратуре региона. По данным СМИ, одним из фигурантов дела является священник из села Амурзет, получивший наказание в виде 18 лет в колонии.

По информации местных СМИ, речь идет о бывшем настоятеле Храма святого пророка Илии села Амурзет, которого в ноябре 2019 года задержали по подозрению в растлении малолетних, и его помощника.

"Вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Октябрьского района ЕАО, совершивших особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетних. <…> Суд приговорил одного из них к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью на восемь лет и ограничением свободы на два года, второго - к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом на семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что подсудимые совершали насильственные действия сексуального характера с мальчиками, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору. "В судебном заседании подсудимые вину признали частично. Государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств, подтверждающих предъявленное им обвинение", - сообщили в прокуратуре.