Минометную мину обнаружили в центре Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Взрывотехники ОМОН Росгвардии вывезли в безопасное место обнаруженную в центре Улан-Удэ минометную мину. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.

"Сегодня к сотрудникам дорожно-патрульной службы обратился водитель. Мужчина сообщил, что обнаружил на Советской улице, на обочине дороги, предмет, конструктивно схожий с миной. Сотрудники полиции незамедлительно перекрыли участок дороги и оцепили территорию. Взрывотехники ОМОН территориального управления Росгвардии в ходе обследования установили, что найденный предмет является 80-мм минометной миной без хвостового оперенья со следами коррозии", - сообщили в ведомстве.

Находка была перенесена в безопасное место для дальнейшей утилизации военными саперами.

Улица Советская расположена в центре города Улан-Удэ, недалеко от набережной реки Селенги. Рядом с местом, где была обнаружена мина, находится автовокзал, вещевой рынок.