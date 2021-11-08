Частный бизнес-джет вынужденно сел в Шереметьево из-за отказа датчика электроники

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Частный самолет Gulfstream G600 совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа датчика системы электроники, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"В 14:14 мск в Шереметьево совершил посадку частный Gulfstream G600 из-за отказа датчика системы электроники. Причина неполадки выясняется", - сказал собеседник агентства, отметив, что посадка прошла благополучно.

Gulfstream G600 - двухдвигательный самолет бизнес-класса. Дальность его полета составляет 12,5 тыс. км, число пассажиров - до 18 человек.