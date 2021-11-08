Суд в Таганроге приговорил обвиняемого по делу об отравлении таллием к восьми годам

"Суд постановил Шульгу Владислава Юрьевича признать виновным. Путем частичного сложения наказания окончательно приговорить к отбытию наказания на срок восемь лет в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Таганрогский городской суд приговорил инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева Владислава Шульгу, обвиняемого в отравлении таллием сотрудников предприятия, к восьми годам лишения свободы, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По версии следствия, в 2017 году он из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники ТАНТК. Конфликт у обвиняемого произошел с несколькими руководящими сотрудниками. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам.

На первоначальной стадии следствия Шульга дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. В дальнейшем он изменил эти показания, заявив о своей непричастности к преступлениям, пояснили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области. "По результатам химических экспертиз в бутылке, изъятой из помещения завода и на химических весах, изъятых из жилища Шульги, обнаружено химическое вещество с содержанием таллия", - отметили в пресс-службе.

Ранее обвинение запросило для инженера восемь лет колонии. Шульга не признал своей вины и попросил суд оправдать его. Обвиняемый находился под домашним арестом, после чего был отпущен под подписку о невыезде.

Позднее адвокат Федор Хадеев сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

"Да, я думаю, что обязательно будем обжаловать. Нужно ознакомиться с приговором, и тогда уже обоснованно [обжаловать]", - сказал собеседник агентства.