Фигуранты дела об отравлении метанолом в Свердловской области обжаловали арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Четверо фигурантов дела об отравлении спиртом более 30 человек в Свердловской области обжаловали меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 15 декабря Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Анара Айвазова, а 26 октября Верх-Исетский районный суд арестовал еще одного подозреваемого - Романова.

"В Свердловском областном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора по избранию меры пресечения четырем гражданам, обвиняемым в обороте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Как полагает следствие - контрафактного алкоголя", - сообщили в суде.

Информация о гибели людей от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. По последним официальным данным, в результате отравления погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях, уточнял, что их число увеличилось до 35.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".