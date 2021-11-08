Уголовное дело возбудили после смерти мальчика, пострадавшего в ДТП с такси в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после гибели в больнице семилетнего мальчика, который пострадал в аварии с участием такси 7 ноября в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Накануне утром на развязке МКАД и Ярославского шоссе, двигаясь в сторону центра, водитель автомобиля такси не справился с управлением, в результате чего въехал в металлическое ограждение проезжей части. В аварии пострадали водитель и два пассажира - женщина и семилетний мальчик. В понедельник он умер в больнице.