Суд в Москве заочно арестовал экс-партнера производителя сырков "Б. Ю. Александров"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник заочно арестовал сооснователя группы компаний "Ростагроэкспорт" Юрия Изачика. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 8 ноября заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Изачика Ю. А. на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ", - сказали в пресс-службе суда.

Изачик и предприниматель Леонид Белиловский объявлены в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки. Ранее сообщалось, что следствие вынесло постановление о признании их обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). По словам источника ТАСС, Изачик владел 100% в уставном капитале "Ростагроэкспорта". Фигуранты не признают вину и считают возбуждение уголовного дела в отношении них давлением следствия.

Компания "Ростагроэкспорт" была основана в 1995 году Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. Она объединяет три фабрики в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых изготавливает кисломолочную продукцию и глазированные сырки. Самый известный бренд компании - "Б. Ю. Александров". После смерти Александрова в ноябре 2020 года в компании начался корпоративно-наследственный спор. Изачик ранее подал два иска в Арбитражный суд Московской области к представителям топ-менеджмента компании. Как следует из исковых заявлений, Изачик, ранее являвшийся единственным участником ООО "Ростагроэкспорт", передал в июне 2021 года большую часть своей доли (85%) по договору дарения ответчикам, которые до того момента являлись руководящими сотрудниками предприятия.