В Северной Осетии поезд зацепил асфальтоукладчик

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Поезд Владикавказ - Адлер зацепил асфальтоукладчик, водитель погиб на месте, пострадавших в поезде нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Пассажирский поезд Владикавказ - Адлер зацепил асфальтоукладчик в Эльхотово, водитель спецтехники погиб на месте. В поезде пострадавших нет, состав с рельсов не сошел. Задержки поездов в данный момент нет", - говорится в сообщении.

Владикавказская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного переезда. "При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении ведомства.