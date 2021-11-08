В Туапсе устроил стрельбу пассажир автомобиля, которым управляла девушка без прав

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Ростовской области трех жителей Оренбургской области, один из которых устроил стрельбу в воздух из автомобиля в Туапсе, которым управляла девушка, не имевшая водительского удостоверения. Составлены административные протоколы, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники Отдела МВД России по Туапсинскому району совместно с коллегами из Ростовской области задержали автомобиль, пассажир которого устроил стрельбу на дороге в Туапсе. В салоне автомобиля, помимо водителя, в качестве пассажиров находились двое приезжих из Оренбургской области в возрасте 26 и 28 лет. Установлено, что иномаркой управляла 34-летняя жительница Оренбургской области, не имеющая водительского удостоверения. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району в отношении 28-летнего пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство")", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что автомобиль выявили в Ростовской области, в сумочке женщины-водителя нашли травматический пистолет, в отношении нее составлены несколько протоколов об административных правонарушениях, все трое задержанных доставлены в ОМВД России по Туапсинскому району, изъятое оружие направлено на экспертизу. Санкции статьи УК РФ, по которой в отношении стрелявшего воздух возбудили дело, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, на время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.