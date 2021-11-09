В ДТП в Воронежской области погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Верхнемамонском районе Воронежской области. Погибли пять человек, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Накануне в 23:40 в Верхнемамонском районе на 717-м километре автодороги М-4 "Дон" водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по встречной полосе со стороны города Москвы в сторону города Ростова-на-Дону, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Rav 4. В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажир "Лады Приора", а также водитель, пассажирка и ребенок, находившиеся в Toyota", - сообщили там.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.