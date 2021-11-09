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Вертолет со спасателями вылетел к судну, переломившемуся у берегов Находки

Из порта Владивосток следует спасательное судно "Лазурит" Морспасслужбы

ТАСС, 9 ноября. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел к контейнеровозу Rise Shine, который переломился у берегов Находки.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 21:40 мск [понедельника] поступило сообщение о том, что контейнеровоз сел на мель в заливе Восток, Японское море. Для оказания помощи экипажу вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", - сказали в МЧС.

Также в залив направлены спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда, из порта Владивосток следует спасательное судно "Лазурит" Морспасслужбы.

 

Теги
РоссияПриморский край
Началась эвакуация экипажа контейнеровоза, севшего на мель в Приморье
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