В Японии бывшую медсестру приговорили к пожизненному заключению за убийства пациентов

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Окружной суд японского города Иокогама приговорил во вторник к пожизненному заключению 34-летнюю бывшую медсестру Аюми Кубоки, которую признали виновной в умышленном убийстве трех пожилых пациентов одной из местных больниц. Коллегия присяжных при этом отклонила требование прокуратуры, которая добивалась смертной казни, сообщило национальное общественное телевидение.

Медсестра Кубоки в сентябре 2016 года последовательно из личной неприязни отравила трех пациентов больницы в возрасте от 78 до 88 лет. С этой целью она добавила дезинфицирующее вещество в их капельницы. Убийца призналась, что заготовила с такой целью пять контейнеров со смертоносной смесью, а свои преступления совершала, когда дежурили другие медсестры.

В ходе расследования череды смертей полиция в 2016 году допрашивала Кубоки, однако она сумела убедить следствие в своей невиновности. По этому делу ее арестовали только в июле 2018 года.

В ходе процесса обвиняемая полностью признала вину и неоднократно заявляла, что готова к смертному приговору. Ее адвокаты утверждали, что их подзащитная невменяема, однако суд этот аргумент отклонил. В то же время присяжные при вынесении приговора учли искреннее, как им показалось, раскаяние бывшей медсестры и указали на вероятность ее "нравственного возрождения".