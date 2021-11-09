В Подмосковье задержали "гадалку" с оружием, обманувшую женщину на 2 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье женщину, которая под видом гадания выманила у потерпевшей 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленница размещала на улицах населенных пунктов Подмосковья объявления об оказании ею платных дистанционных услуг по снятию порчи и гаданию на картах. Одной из клиенток правонарушительницы стала жительница городского округа Руза. В течение пяти месяцев женщина переводила деньги гадалке на банковскую карту за якобы оказываемые ей магические ритуалы. Для того чтобы расплатиться с мошенницей, потерпевшей пришлось даже взять кредит в банке на сумму свыше 1 млн рублей, а также отдать золотые украшения. Общий ущерб составил более 2 млн рублей", - сказала она.

В какой-то момент потерпевшая поняла, что предсказания не сбываются, и пожаловалась полиции. Подозреваемая была задержана на съемной квартире в Балашихе. При обыске у нее нашли амулеты, бланки объявлений, а также травматический пистолет и муляж автомата Калашникова. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "Гадалка" находится под подпиской о невыезде. Полицейские ищут других потерпевших от ее действий.