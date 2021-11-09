Суд оставил в силе арест фигуранту дела об отравлении метанолом в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому по делу об отравлении метанолом более 30 человек в Свердловской области Анару Айвазову, передает корреспондент ТАСС из суда.

"Постановление Чкаловского районного суда оставить без изменений", - сказала судья.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест до 15 декабря Надира Мамедова, Армена Аветисяна и Анара Айвазова, а 26 октября Верх-Исетский районный суд арестовал еще одного подозреваемого - Романова. Все они подали апелляции.

Информация о гибели жителей от отравления метиловым спиртом в Свердловской области появилась 16 октября. По последним официальным данным, в результате отравления погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях, уточнял, что их число увеличилось до 35. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".