Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за сообщения о минировании

МУРМАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиаузла.

"В АО "Аэропорт Мурманск" проводится эвакуация аэровокзального комплекса в связи сообщением о вероятной угрозе взрыва. Все службы отрабатывают ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейс 6479 из Москвы прибыл в Мурманск в 12:00 без задержек. "Рейс 6344 Пулково в 12:05 вылетел согласно расписанию. Все пассажиры, вылетающие рейсами в 13:10 и 14:10, сопровождены в помещение столовой в здании администрации аэропорта. Им предоставляются горячие напитки", - сказали в пресс-службе аэропорта.