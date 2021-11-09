Самолет "Силы" вернулся в аэропорт Иркутска из-за несрабатывания датчика шасси

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Сила", выполнявший рейс из Иркутска в село Казачинское, 9 ноября вернулся в аэропорт вылета из-за того, что на взлете не сработал индикатор стойки шасси. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня зарегистрировано авиационное событие с воздушным судном L-410, принадлежит ООО "Сибирская легкая авиация" ("Сила"). Оно следовало рейсом Иркутск-Казачинское. В 14:50 (09:50 мск) при взлете и наборе высоты в аэропорту Иркутска экипаж воздушного судна доложил о несрабатывании индикации "Уборка стойки шасси". Командир принял решение о возврате воздушного судна в аэропорт Иркутска", - сказал собеседник агентства.

В 15:13 (10:13 мск) самолет совершил посадку. На борту были три члена экипажа и 11 пассажиров. Рейс перенесли на 10 ноября. По предварительным данным диспетчерской службы, шасси у самолета после взлета убралось. По информации прокуратуры, инцидент не является аварийной посадкой.

В июле и сентябре 2021 года два самолета авиакомпании "Сила" совершили жесткие посадки. 6 июля Ан-28 выполнял рейс из Кедрового в Томск, на десятой минуте полета у судна остановились оба двигателя. На борту находились три летчика и 15 пассажиров. Госпитализировали двух человек, остальных с ссадинами и ушибами отпустили домой. 12 сентября L-410 совершил жесткую посадку в четырех км от села Казачинское в Иркутской области. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 пострадали.

Авиакомпания "Сила" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.