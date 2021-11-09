Пьяный пассажир устроил драку в вагоне метро в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пьяный житель одной из стран ближнего зарубежья устроил драку в вагоне метро Таганско-Краснопресненской линии Москвы. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полицейские задержали нарушителя, возбуждено уголовное дело.

Как отметили в главке, накануне около 20:40 от машиниста электропоезда, следовавшего от станции "Беговая" до станции "Улица 1905 года" Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена поступило сообщение дежурной по станции о конфликте в вагоне. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые установили двух участников конфликта, они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. "По имеющейся информации, один из задержанных, 25-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с другим пассажиром, которая переросла в драку", - сказали в пресс-службе.

Один из мужчин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают всех участников конфликта.