Прокуратура оспорит отказ суда о взыскании 6,8 млн рублей с экс-главы калужского Минздрава

ТАСС, 9 ноября. Прокуратура Калужской области оспорит в суде апелляционной инстанции отказ по иску о взыскании более 6,8 млн рублей с бывшего министра здравоохранения региона Алана Цкаева, полученных им в виде премий. Сумма начислений является незаконной и в 170 раз превышает размер стандартной премии, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"Решением суда в удовлетворении иска прокуратуры отказано в связи с добросовестностью действий получателя премии, значительным личным вкладом в развитие здравоохранения области, высокие результаты работы. С данной правовой позицией прокуратура Калужской области не согласна, на решение суда принесено апелляционное представление об отмене состоявшегося судебного решения и взыскании с Цкаева А.Ю. премии в сумме 6,819 млн рублей. В суде апелляционной инстанции прокуратура области будет отстаивать свою принципиальную позицию по данному делу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение об отказе в удовлетворении иска вынес Калужский районный суд. Факт премирования в 2019 году экс-министра здравоохранения региона Алана Цкаева в период его работы в должности главного врача Калужской горбольницы скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко выявили в результате прокурорской проверки. "По мнению прокуратуры, сумма премии является незаконной, беспрецедентно высокой (в 170 раз превышающей размер стандартной премии) и необоснованной в условиях отсутствия достаточных финансовых ресурсов на решение социально значимых вопросов, имеющихся в области", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в июне 2021 года прокуратура Калужской области в интересах министерства здравоохранения и правительства региона подала иск о возвращении в бюджет премии, выплаченной Цкаеву. По данным прокуратуры, суммарно ему начислили премию в размере 9,38 млн рублей, в итоге после "удержаний в соответствующие фонды" Цкаев получил 6,8 млн рублей за выполнение особо важных и срочных работ.

Цкаев является заслуженным врачом Российской Федерации. В апреле 2020 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минздрава, а в сентябре - министром. В мае 2021 года губернатор сообщил, что Цкаев решил уйти в отставку по собственному желанию.