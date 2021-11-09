В аварии с двумя легковыми автомобилями в Чувашии пострадали шесть человек

ТАСС, 9 ноября. Шесть человек, в том числе 10-летний ребенок, получили различные травмы в аварии с двумя легковыми автомобилями в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой управления МВД по республике.

"В аварии различные травмы получили шесть человек: водители и пассажиры обеих машин, в том числе 10-летний ребенок", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло 9 ноября около 11:50 мск в Шумерлинском районе на 76-м километре автодороги "Сура". По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan при повороте налево не уступил дорогу встречному легковому автомобилю LADA Granta.

Обстоятельства аварии уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.