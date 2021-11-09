В Петербурге задержали двух сообщников подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии

ТАСС, 9 ноября. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух телефонных мошенников - сообщников подозреваемого в убийстве офицера Росгвардии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

9 ноября около дома на Пулковском шоссе сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили оперативно-разыскные мероприятия по задержанию группы причастных к мошенничеству. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый на машине сбил оперуполномоченного СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пострадавший умер на месте. Позже подозреваемый был задержан недалеко от АЗС во Всеволожском районе Ленинградской области.

"Параллельно сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия по задержанию других участников организованной группы: 53-летнего мужчины и 43-летней женщины. Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что злоумышленники с подменных номеров звонили пожилым людям, представлялись их родственниками и под предлогом того, что они якобы стали участниками ДТП, просили деньги. По оперативным данным, участники группы причастны к нескольким подобным преступлениям, совершенным в Санкт-Петербурге.