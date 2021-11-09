Подозреваемый в убийстве офицера Росгвардии в Петербурге ранее был судим за хулиганство

ТАСС, 9 ноября. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве подполковника Росгвардии Евгения Захарова в Санкт-Петербурге, ранее был судим за хулиганство. Об этом он сообщил на видео, распространенном пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Да, по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал он, отвечая на вопрос, был ли ранее судим. При этом подозреваемый точно не знает, за что его задержали. "По каким-то денежным махинациям [задержали], я не подозревал, что в этом участвовал. Я работал курьером. Еще сказали, что задавил сотрудника, когда меня задерживали", - добавил он.

9 ноября около дома на Пулковском шоссе сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили оперативно-разыскные мероприятия по задержанию группы причастных к мошенничеству. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый на машине сбил подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Пострадавший умер на месте.

Позже подозреваемый был задержан недалеко от АЗС во Всеволожском районе Ленинградской области. Кроме того, полицейские задержали также других участников организованной группы: 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, подозреваемых в телефонном мошенничестве. По словам женщины, она не знает, за что задержана, ранее не судима. Третий участник группы сообщил, что задержан по подозрению в мошенничестве.

В данный момент все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. По факту гибели Захарова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").