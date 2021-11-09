Суд продлил на месяц домашний арест дезинсектору по делу об отравлении арбузом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы до 10 декабря продлил домашний арест сотруднику частной компании Антону Котову, проводившему дезинсекцию в магазине "Магнит" и обвиняемому по делу об отравлении семьи арбузом. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Пресненского суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении Котова на срок до 10 декабря", - сказала собеседница агентства.

Сотрудник ООО "Областной центр дезинфекции" Антон Котов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека"). Ранее Пресненский суд отправил его в СИЗО до 10 ноября, но Московский городской суд 11 октября отпустил его под домашний арест. Вину он не признает.

По данным следствия, 9 сентября из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти является острое отравление химикатами. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.